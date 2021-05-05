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Ю. Дудкин: Планы Варшавы связаны с намерениями "отжать" часть территории Украины
В Украине поднимается очередная волна возмущения: в Сети обсудили совместную декларацию о поддержке Варшавой европейских устремлений Киева. По словам Зеленского, старые исторические недопонимания между Варшавой и Киевом наконец будут решены. Вот только избиратели этого не разделяют. Они считают, что планы Польши связаны с тем, чтобы "отжать" часть территории. Таким образом поляки под лозунгом противостояния России попытаются собрать под своим крылом и привести к вассальной присяге украинцев. Эксперт Юрий Дудкин высказался о перспективах такого сотрудничества.
В стране набирает обороты еще один скандал: у Порошенко нашли купленные через офшоры ценные произведения искусства за миллионы долларов. Среди них есть полотна Ильи Репина и Сальвадора Дали.
Бывший президент Украины контролировал не менее шести компаний, совершавших сделки, сообщили в Центре по исследованию коррупции и организованной преступности. Также Порошенко и его жена Марина с 2009 по 2012 год приобрели итальянскую мягкую мебель класса люкс на сумму более 100 тысяч долларов. Согласно документам, просочившимся в Сеть, семья Порошенко контролировала и эту компанию.
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