Ю. Караев: Когда в стране нет сильной власти, тогда ее в руки берут различные группировки, в том числе нацистские

Расслабляться и говорить, что все прошло, нельзя. Я в таком узком кругу служивых людей говорю: помните, мы все еще на войне. Общество этого замечать не должно, люди вернулись к нормальной жизни, им никто не мешает ходить по городу, не перекрывает метро и нет никаких неудобств в жизни. Нет забастовок транспортников, жизнь вернулась в нормальное русло. Но это благодаря тому, кто стоит на страже. Мы не должны засыпать и должны держать глаза открытыми

Юрий Караев, помощник Президента Беларуси - инспектор по Гродненской области

