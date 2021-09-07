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Ю. Корсунская в программе "Скажинемолчи" поделилась фактами работы в избирательной комиссии на прошлогодних президентских выборах

Моральное давление, затягивание процесса голосования и провокация членов избирательной комиссии - Юлия Корсунская, специалист управления кадровой и социальной политики предприятия ОАО "Пеленг" поделилась в программе "Скажинемолчи" фактами о прошлогодних президентских выборах. Во время политической кампании Юлия была членом избирательной комиссии. Как и многие ее коллеги, не была уверена, что благополучно вернется домой, ведь за дверями школы ожидали агрессивно-настроенные собравшиеся.


Все выпуски "Скажинемолчи" - на YouTube-канале "Беларусь 1"


Полную версия интервью смотрите на YouTube-канале "Беларусь 1". Следить за проектом можно и в телеграм-канале "Скажинемолчи".


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