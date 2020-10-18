Ю. Кот: Люди видят, что власть идет на диалог

Однако уже сейчас мывидим, что среди так называемых мирных протестующих на улицах все больше радикалов. Те же, ктонастроен на конструктив, идут на диалог с властями. Никакие вопросы на улице нерешить, и опыт Украины это только подтверждает. Такое мнение высказал политологЮрий Кот (подробности в видео).