Ю. Кот: Радикалов ни в коем случае нельзя допускать к власти

Сильная Беларусь не входит в планы западных заказчиков цветных революций. Это подтверждает и тот факт, что на столичных улицах все больше радикалов. Как мы отмечали выше, им не нужен диалог, а сразу захват власти, чего категорически нельзя допускать. Например, "уличные перемены" после майдана ничем хорошим не закончились. Такое мнение высказал политолог Юрий Кот.