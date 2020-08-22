ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Ю.Крупнов: Белорусы, которые вышли на забастовки, стали жертвами грязных технологий

Белорусы, которые вышли на забастовки, не понимают, что они стали жертвами грязных технологий. Если поддаться красивым обещаниям,страна рискует потерять свои производства и предприятия. Об этом нашему телеканалу сказал российский политолог Юрий Крупнов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все