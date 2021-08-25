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Ю. Назаренко: Наши силовики действуют гуманно в отличие от западных коллег

Белорусские силовики действуют гуманно в отличие от западных коллег. Об этом рассказал первый замминистра МВД Юрий Назаренко в программе "Скажинемолчи". При этом генерал отметил: во время событий августа прошлого года внутренние войска не применяли весь арсенал средств нелетального действия против протестующих, как писали некоторые деструктивные телеграм-каналы. А тактика митингующих вымотать бойцов и физически, и морально не получила успеха, ведь ребята еще более сплотились, защищая друг друга.

Если бы действия тех, кто находился на протестных акциях, были более радикальные и серьезные против войск, то наши действия были бы вдвойне жестче и серьезнее. Мы применяли оружие нелетального действия. Были такие моменты, когда пытались в нас бросать "коктейли Молотова". Мы не должны были допустить, чтобы бутылки долетели до боевых порядков войск, чтобы кто-то из наших ребят получил ожоги, более серьезные травмы. И камнями бросали, и заточками. Конечно, мы пытались все-таки, я не скажу, что очень мягко где-то, но по большому счету дозировано осуществлять свою силу.
Юрий Назаренко, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси

Как август 2020-го повлиял на "краповое братство"? В чем заключается работа милиции общественной безопасности? И почему Юрий Назаренко негативно относится к смягчению законодательства по наркостатьям? Об этом и не только в полной версии интервью с замминистра внутренних дел. Смотрите на YouTube-канале "Беларусь 1". Следить за проектом можно и в телеграм-канале "Скажинемолчи".


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