Ю. Назаренко: Наши силовики действуют гуманно в отличие от западных коллег

Если бы действия тех, кто находился на протестных акциях, были более радикальные и серьезные против войск, то наши действия были бы вдвойне жестче и серьезнее. Мы применяли оружие нелетального действия. Были такие моменты, когда пытались в нас бросать "коктейли Молотова". Мы не должны были допустить, чтобы бутылки долетели до боевых порядков войск, чтобы кто-то из наших ребят получил ожоги, более серьезные травмы. И камнями бросали, и заточками. Конечно, мы пытались все-таки, я не скажу, что очень мягко где-то, но по большому счету дозировано осуществлять свою силу.

Юрий Назаренко, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси