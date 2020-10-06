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Ю. Подоляка: Цветные революции во всех странах проходят по одному сценарию.

Протестные настроения сравнил украинский политический обозреватель Юрий Подоляка.

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