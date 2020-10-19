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Ю. Подоляка: Встреча А. Лукашенко в СИЗО с членами КС - пример, как надо бороться с цветными технологиями

Украинский политолог Юрий Подоляка, бывший комендант "сумского Майдана", считает, что знаменитая резонансная встреча президента Александра Лукашенко с членами так называемого координационного совета в СИЗО переубедила их, что не нужно бороться с действующей властью, нужно вести диалог о развитии страны.

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