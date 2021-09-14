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Ю. Поляков о Дне народного единства в историческом аспекте

Укрепление белорусско-российских отношений активно идет также на гуманитарном и экономическом фронте. Союзные программы, которые на прошлой неделе утвердили президенты и правительства, в центре внимания экспертного сообщества. Уже известно, что новый шаг в интеграции даст прирост ВВП каждой из стран в 1,5 %. Какие еще векторы развития двусторонних отношений Беларуси и России видят и прогнозируют специалисты? А также анализ актуальных событий союзной повестки - в эксклюзивном интервью (видео).

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