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Актуальная информация с белорусско-польской границы - в лагере беженцев установили палатки с электричеством и теплом
То, что беженцы получают помощь только с белорусской стороны, признал даже внезапно приехавший на границу любитель фейков корреспондент СNN Мэтью Чанс. Суровая Беларусь словно дает ему еще один шанс - бери да снимай. Никаких запретов. И в этот раз американский журналист не оплошал, хоть и умолчал в своем материале об издевательствах Польши. Зато не сдержался даже так называемый эталон объективности Euronews.
Варшава врет, что Польша принимает беженцев и оказывает им помощь! В реальности выталкивают всех обратно, не стесняясь ни телекамер, ни волонтеров.
В отличие от Мэтью Чанса, который провел всего пару часов на передовой, все эти дни рядом с беженцами буквально живут в спартанских условиях корреспонденты многих изданий. Не только из Беларуси. Белорусская сторона предоставилаправо работать всем СМИ, в отличие от поляков, которыепытаются скрыть шокирующие факты.
Сложная ситуация у границы сохраняется вот уже который день - мигранты разбили палаточный городок и, насколько это возможно, пытаются приспособиться к суровым условиям.
Факт
В лагерь для беженцев по поручению Президента Беларуси уже доставили еду, в том числе детское питание.
Разместили палатки. В них есть тепло, электричество, люди могут согреться и зарядить телефоны. В первую очередь накормили женщин и детей.
Юрий Шевчукпередает с места событий. Все подробности - в видео.
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