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Ю. Воскресенский: Мы знаем, что забастовку не поддержал ни один человек
О механизме выделения зарубежных денег на стачку в Беларуси и очередном провале беглой оппозиции высказался Юрий Воскресенский в программе "Скажинемолчи". "Мы знаем, что забастовку не поддержал ни один человек", - заявил гость проекта. В прошлом член обеих компартий Беларуси, депутат Мингорсовета, активист штаба Виктора Бабарико, сейчас - руководитель "Круглого стола демократических сил", Воскресенский также занимается вопросами помилования и амнистии участников августовских событий.
Юрий Воскресенский, директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил":
Деструктивная, преступная, антинародная деятельность беглой оппозиции задерживает все это рассмотрение. Потому что все органы вынуждены другим заниматься: фейки разоблачать, либо налаживать внутриполитическую обстановку. Пока та сторона, которая родилась в результате событий августовского года, не поймет, что страна у нас одна, и что они своими действиями могут привести к большим проблемам, ничего хорошего не будет. Но если бы они только поняли, пошли бы на нормальный человеческий контакт, признали свои ошибки, нашли бы мужество признать свои ошибки, то и власть бы повернулась к ним лицом.
В программе шла речь и о попытках беглой оппозиции завербовать политолога. А также чем конкретно персона Воскресенского угрожает безопасности Украины. Полную версию интервью смотрите на YouTube-канале "Беларусь 1". Следить за проектом можно и в телеграм-канале "Скажинемолчи".
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