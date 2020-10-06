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Ю. Воскресенский об организации протестов и планах по распределению должностей

Происходящее в Бишкеке как под копирку напоминает то, что случилось в Минске в августе. И тут же - случайно ли - к освещению событий подключается такой знакомый нам иностранный телеграмм-канал - два дня назад он появился еще и в Кыргызстане. Совпадение?

В том, что подобные сценарии пишутся и реализуются кем-то извне, уже сомнений нет. Это подтверждает и один из координаторов так называемого оппозиционного штаба. Юрий Воскресенский рассказал об организации протестов в Беларуси, а также о планах по распределению должностей.

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