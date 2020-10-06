Ю. Воскресенский об организации протестов и планах по распределению должностей

Происходящее в Бишкеке как под копирку напоминает то, что случилось в Минске в августе. И тут же - случайно ли - к освещению событий подключается такой знакомый нам иностранный телеграмм-канал - два дня назад он появился еще и в Кыргызстане. Совпадение?