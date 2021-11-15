Ю. Воскресенский: Режим Дуды показывает свое истинное лицо

"Вместо того чтобы открыть гуманитарный коридор и оказать помощь беженцам, режим Дуды показывает свое истинное лицо, тем самым раздражая остальной Евросоюз". Мнением о действиях официальной Варшавы с нашими корреспондентами поделился Юрий Воскресенский, который тоже приехал на место нового стихийного лагеря.