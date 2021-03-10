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Ю. Воскресенский: В Беларуси могла быть гражданская война
В Беларуси могла быть гражданская война. Такое мнение сегодня высказал политолог и бизнесмен Юрий Воскресенский, когда в студии телепроекта "Беларусь 1" "Скажинемолчи" обсуждалась деятельность оппозиции в политической кампании 2020 года.Он рассказал, какое участие в попытках дестабилизации ситуации в Беларуси принимали иностранные игроки и что за мнение у него сформировалось о так называемых лидерах протеста.
Юрий Воскресенский - гость программы "Скажинемолчи"
Юрий Воскресенский также рассказал о том, что такое информационный фашизм и подлинная демократия. Особенно если сравнивать Беларусь и западные государства.
По мнению Воскресенского, Виктор Бабарико пошел в политику, чтобы уйти от уголовной ответственности. А также поделился наблюдением, как оппозиционные лидеры приобрели диктаторские замашки.
Этот и
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, а также в телеграм-канале программы.
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