Ю. Воскресенский: В Беларуси могла быть гражданская война

В Беларуси могла быть гражданская война. Такое мнение сегодня высказал политолог и бизнесмен Юрий Воскресенский, когда в студии телепроекта "Беларусь 1" "Скажинемолчи" обсуждалась деятельность оппозиции в политической кампании 2020 года.Он рассказал, какое участие в попытках дестабилизации ситуации в Беларуси принимали иностранные игроки и что за мнение у него сформировалось о так называемых лидерах протеста.



