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Юань впервые обошел доллар и евро в трансграничных расчетах Китая

Впервые в истории юань обошел доллар и евро в трансграничных расчетах Китая. Так, в мае доля юаня в международных финансовых операциях Пекина достигла исторического максимума - это 49,6 %. При этом в долларах и евро проводит менее 47,9 % транзакций. Все больше стран стараются уменьшить уязвимость перед возможными санкциями со стороны Запада. Доверие к доллару подорвано.

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