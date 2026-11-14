Юбилей Минской городской телефонной сети - как складывался фундамент государственной электросвязи

14 ноября отмечает 130-летний юбилей Минская городская телефонная сеть. В 1896 году в столице ввели в строй первую станцию. Тогда она насчитывала лишь 100 номеров. Сегодня же филиал обслуживает свыше 780 тыс. абонентов стационарной телефонии.

Когда-то услышать "алло" в трубке было настоящим чудом. Звонка всегда ждали с особым трепетом, а едва услышат - бежали со всех ног. Телефон оберегали, буквально пылинки сдували: аппарат мало кто мог себе позволить. Первыми, кто оценил всю роскошь связи, стали жители Минска.

Первыми обладателями стали люди не простые. Не для забавы ради им необходима была связь. Решения важных дел города стояли превыше всего. Так и зарождалась история Минской телефонной сети.

Тамара Соломко, заведующая историко-информационным центром связи РУП "Белтелеком":

"В 1890 году Минская городская дума приняла решение об установке строительства телефонных станций. Уже в 1891-м появился первый телефон у губернатора, а 14 ноября 1896 года была открыта первая телефонная станция в Минске на улице Губернаторской".

Количество желающих заиметь такое средство коммуникации с каждым годом возрастало. Уже через 40 лет сеть насчитывала более 5 тыс. номеров, а начинали с цифры 100. Интересно, что в то время сделать звонок напрямую было невозможно. Абонентов соединяла " барышня" с помощью ручного коммутатора.

Стать телефонисткой было задачей со звездочкой. Были строгие правила приема, отбор самый жесткий: определенный рост - до 170 см, возраст - до 25 лет, статус - незамужняя либо вдова до 30 лет, ограничения по вероисповеданию. Нюансов хватало.

Шли годы, с развитием технологий обязанности "барышень" взяли на себя автоматические системы связи, специалисты кол-центров и офис-менеджеры. Модернизируется и вся система телефонии.

Эдуард Белокурский, директор филиала "Минская городская телефонная сеть "РУП "Белтелеком":

"Огромнейший прорыв произошел где-то в 2010 году, когда мы стали прокладывать оптику в каждый дом, квартиру и офис. Кардинально поменялись технологии. Связь осталась, но она стала более быстрой и качественной".

Юрий Шпак, замдиректора филиала "Минская городская телефонная сеть "РУП "Белтелеком":

"Как таковой телефонной сети с технологической точки зрения уже нет. Есть единая сеть на оборудовании передачи данных, в рамках которой с использованием этого оборудования и программного обеспечения можно оказывать комплекс услуг".

Столичный филиал не просто так уделяет внимание обновлению. Это и основа работы стабильного интернета, без которого сегодня никуда, и обычных проводных телефонов, что были и остаются членами многих семей.

"Жизнь бежит вперед, все развивается. Наши абоненты пользуются мобильными телефонами, но не отказываются от стационарных проводных телефонов. Плюс в каждом офисе им также пользуются. Это связано с тем, что он качественно и стабильно работает, защищен, не зависит от помех радиоэфира", - отметил Эдуард Белокурский.

При звонке в скорую помощь, милицию или МЧС со стационарного телефона диспетчер сразу видит точный адрес, даже если человеку стало плохо и он не может говорить. Потому плюсов у классической "трубки" больше, чем кажется на первый взгляд.