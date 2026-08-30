Юбилей отмечает заслуженный журналист Беларуси Владимир Ландер

Он и в свои 90 - денди. Красивый юбилей отметил заслуженный журналист Беларуси Владимир Ландер. Человек удивительной судьбы, в юности блистал на сцене Харьковского театра оперы и балета, а после построил успешную карьеру руководителя в Минсельхозе БССР.

Но, пожалуй, главным призванием стала журналистика. Первая публикация в климовичской районной газете "Молот". Затем стал писать материалы для изданий Хотимска, Костюковичей, публиковался в газетах "Могилевская правда" и "Минская правда". Почти 10 лет отдал "Сельской газете", где возглавлял отдел сельского строительства. В 1974-м Владимир Ландер был переведен в главную редакцию экономики сельского хозяйства Гостелерадио БССР. На достигнутом не останавливается и теперь.

Владимир Ландер, председатель Минской городской организации ветеранов Белорусского союза журналистов:

"Много дел. Надо закончить книги, несколько книг закончить. Обещал, я в долгу перед моряками, очерки о моряках написать. Закончить две повести о Заборском Георгии Владимировиче, закончить повесть о юной разведчице Валентине Буйкевич, которая получила орден Красной Звезды в 18 лет".

С юбилеем мастера слова поздравили коллеги и друзья. Сейчас Владимир Ландер возглавляет Минскую городскую ветеранскую организацию Белорусского союза журналистов. Сегодня в организации состоит около 100 человек.