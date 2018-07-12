Юбилей празднует газета "Жыццё Прыдзвіння" Витебского района

Первый номер вышел в свет в июле 1938. Газета издавалась даже в годы оккупации. Менялось название, но неизменным оставался профессионализм. На протяжении восьмидесяти лет история "Жыцця Прыдзвіння" тесно переплетается и отражает жизнь Витебского района.

Какой была газета в разные годы, о современном издании и о людях, которые посвятили свою жизнь печатному слову, - все это уже в праздничном выпуске "Жыцця Прыдзвіння".