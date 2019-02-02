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Юбилей сегодня празднует гимназия имени Франциска Скорины города Вильнюса
Единственному белорусскоязычному учебному заведению за пределами нашей страны 100 лет. Здесь получают образование более 230 учеников. Любовь к белорусскому языку прививают не только нашим маленьким землякам, но и детям других национальностей. Гимназия получает поддержку Министерства образования - сотрудничает с различными образовательными заведениями Беларуси. Благодаря этому, литовские ученики имеют возможность участвовать в конференциях, конкурсах, праздниках, которые проводятся в нашей стране. Подробнее из Вильнюса - Инна Пилевич. Каждый урок родного языка они начинают со строк Петруся Бровки. В вильнюсской гимназии имени Франциска Скорины наизусть стихотворения национального классика знают не только наши маленькие земляки. Белорусский язык изучают дети разных национальностей - литовцы, русские, поляки, татары.
Учатся по тем же программам, что и литовские школы. Большинство предметов преподается по-белорусски. Выпускники гимназии часто становятся студентами высших учебных заведений нашей страны. В каждом классе гимназии имени Франциска Скорины есть вот такие зоны отдыха. Здесь дети играют, например, в настольный футбол, собирают конструктор или изучают географию по вот такому глобусу в форме нашей национальной библиотеки.
Продолжают традиции знаменитой Виленской белорусской гимназии. Частное учебное заведение была основано известным публицистом Иваном Луцкевичем и действовало с 19-го по 44 годы. В ту эпоху здесь работали возрожденцы Максим Горецкий, Исаак Дроздович, Борис Кит. Их дело современники возродили 25 лет назад. Язык практикуют во время регулярных экскурсий в Беларусь. При учебном заведении существуют сразу два ансамбля народной песни, действует музей. Кстати, в свой столетний юбилей единственная зарубежная школа обучения с белоруским языком планирует расширяться. Сейчас обсуждается возможность возведения нового здания гимназии.
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