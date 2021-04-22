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Юбилей у известной белорусской телеведущей Елены Спиридович
Самая яркая и экстравагантная ведущая белорусского телевидения - лицо, голос, настоящий символ "Славянского базара в Витебске" Елена Спиридович - празднует юбилей. Теледиве 60! Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил заслуженную артистку Республики Беларусь с юбилейной датой.
"Вся Ваша творческая жизнь неразрывно связана с белорусским телевидением, - отметил глава государства. - Миллионы зрителей нашей страны и зарубежья знают Вас как ведущую знаковых культурных мероприятий, среди которых особое место занимает Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". "Ваши яркие талант, удивительное обаяние, интеллигентность, чуткое и уважительное отношение к аудитории являются образцом высочайшего профессионального мастерства"
Ее "говорит и показывает Витебск" уже символ "Славянского базара", как и она сама. Но помимо фестиваля Елена Спиридович народная любимица одного из самых рейтинговых проектов Белтелерадиокомпании - "Белорусское времечко" и вот уже 10 лет главная по "Белорусской кухне" на третьей кнопке. С именинницей встретилась Ольга Медведь.
Даже в свой день рождения она нарасхват. Сегодня именинница - один из главных ньюсмейкеров. Елена Спиридович, самая узнаваемая телеведущая белорусского ТВ, и в юбилей создает контент на первой кнопке, только в амплуа гостьи.
По студиям, эфирам, партнерам и зрителям теледива скучала неспроста. COVID вывел из строя на целый месяц. Но в первый же день после больничного она на всех кнопках Белтелерадиокомпании, радует своего главного зрителя - папу. О своем возрасте говорит без страха, как и отвечает на вопросы на острые темы в программе коллег "Скажинемолчи".
Жизнь Елены Спиридович неразрывно связана с телепроизводством. Дочь актера ТЮЗа (в эту профессию не пошла, потому что артист преподавал в театральном) и режиссера телевидения выбрала мамину сферу и поступила на журфак, после чего с далекого 1983 года телевидению не изменяла ни на день, начинала с музыкальных программ.
"Здесь режиссером работала моя мама, правда, было опасение, что скажут: по блату. Что бы я ни сделала, все равно скажут: по блату. И этот комплекс во мне достаточно долго существовал. Я пришла на телевидение и маму стала звать по имени-отчеству, я стучалась в кабинет. В результате получилось, что я заслуженная артистка, как и папа, а работаю на телевидении, как и мама, т. е. я выбрала что-то среднее".
Елена Спиридович - символ "Славянского базара в Витебске"
Она, как и василек "Славянского базара", - настоящий символ, бренд фестиваля.
"Белорусское наше солнышко! Лена такой удивительно надежный и верный человек, она удивительнейший профессионал. Она человек, который выражает образ белорусской красавицы, плюс такое внутреннее состояние национального характера. Она такая сдержанная, никогда ни про кого ни при каких обстоятельствах слова не произнесла, чтобы это могло кого-то обидеть. В этом смысле я у нее учусь".
Сергей Соседов, журналист, музыкальный критик, член Союза журналистов Москвы:
"Она очень стильная. Я сразу ее выделил, как только 20 лет назад или даже больше приехал на фестиваль. И в жизни она человек очень легкий, такая же улыбчивая, как на сцене. Мы все знаем ее фирменную улыбку. Я считаю, что это достояние белорусского телевидения, потому что я считаю ее лучшей ведущей в Беларуси и одной из лучших ведущих, которых я когда-либо знал".
Звезда белорусского телевидения - в книге трудовой славы Белтелерадиокомпании
"Она, на мой взгляд, настоящая звезда большого Белорусского телевидения на протяжении многих десятков лет. И знают ее, что нечасто бывает, не только в Беларуси, но и далеко за пределами нашей страны: в России, Украине, других странах бывшего Советского Союза. Поверьте, что она там довольно-таки известный человек. Поэтому мы сегодня восстановили историческую несправедливость, мы внесли ее в книгу славы Белтелерадиокомпании".
Со своего юбилейного дня звезда белорусского телевидения в книге трудовой славы Белтелерадиокомпании, ведь на список заслуг Елены Спиридович не хватит эфирного времени.
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