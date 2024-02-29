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Юбилейная медаль к 80-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков установлена в Беларуси
Глава государства Александр Лукашенко 29 февраля подписал указ №75 об установлении юбилейной медали "80 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков", пишет БЕЛТА.
Документом также утверждено положение о юбилейной медали, ее описание и образец свидетельства к ней.
На лицевой стороне размещена фигура рядового Рабоче-крестьянской Красной армии в летнем обмундировании с пистолетом-пулеметом Шпагина в руках, правее - фигура партизана с ручным пулеметом Дегтярева. Справа от фигур - один под другим годы "1944" и "2024", выше - изображение салюта. В нижней части - орден Отечественной войны золотистого цвета, расположенный на венке из дубовых листьев.
На оборотной стороне медали - надпись "80 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков", вокруг которой - лавровый полувенок, обвитый лентой, а на нем - пятиконечная звезда золотистого цвета.
Юбилейной медалью будут награждать ветеранов Великой Отечественной войны, бывших узников фашистских лагерей, тюрем, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны, иностранных граждан и лиц без гражданства, которые постоянно проживают за пределами Беларуси и непосредственно принимали участие в боевых действиях за освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.
Награждать медалью будут также военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Беларуси, работников государственных органов и других лиц, которые внесли значительный вклад в героико-патриотическое воспитание граждан страны, увековечивание памяти погибших, организацию мероприятий, посвященных 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
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