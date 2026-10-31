Юбилейный сезон РХЛ стартовал: команда Президента обыграла Гродненскую область со счетом 12:8

Краткий пересказ от ИИ

20-й юбилейный чемпионат и 20 шайб на двоих - так ярко и зрелищно стартовал новый сезон Республиканской хоккейной лиги. На столичной "Олимпик-Арене" встретились команда Президента и дружина Гродненской области.

Отныне все игры хозяев будут тематическими. Например, 31 октября на льду и трибунах был настоящий рок-фестиваль.

Хоккейный сезон находится в самом разгаре. Поклонникам вида спорта есть за какими чемпионатами следить и за какие клубы болеть. Например, КХЛ и МХЛ - "Динамо-Минск" и "Динамо-Шинник" соответственно. Не забываем про Экстралигу и Высшую лигу, а также белорусский десант за океаном в Северной Америке в НХЛ и АХЛ. Но сейчас ко всему этому разнообразию добавилась и Республиканская хоккейная лига.

Время летит стремительно. В нынешнем сезоне соревнования среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба отмечают юбилей. Традиции здорового соперничества - без малого20 лет. С каждым годом чемпионат становится все более профессиональным. Лига развивается. И вряд ли кто-то в 2007-м мог предсказать такую богатую историю турнира.

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:

"Каждого старта проводится большая организационная работа. Большое количество розыгрышей всегда сопровождало хоккейные матчи команды президента. Все это делается для того, чтобы зрителю было не скучно. Каждый матч будет тематическим. Сегодня это был рок-фестиваль, рок-вечеринка".

"Вышли даже такие песни, классно играли, исполняли ребята, все развивается очень здорово", - отметил нападающий команды Гродненской области по хоккею Сергей Малявко.

По регламенту все команды с октября по апрель будут вести борьбу за переходящий кубок. По итогам кругового турнира сборные областей и ледовая дружина главы государства определят четверку лучших. Затем этот квартет выступит в плей-офф.

Ярослав Чуприс, нападающий команды Президента Беларуси по хоккею:

"Перед каждой тренировкой тренажерный зал обязательно. Плюс к этому есть упражнения отдельные, поэтому, как у нормальных хоккеистов".

На трибунах "Олимпик-Арены" - праздничный аншлаг. Болельщики пришли поддержать любимые команды, точно зная: матч будет насыщенным, особенно когда на льду игрок под номером один.

Для многих такие поединки уже стали доброй семейной традицией. Зрители признаются, что любят активный образ жизни, а в свободное время с радостью приходят посмотреть на спортивных людей. Шум трибун и накал борьбы дарят невероятные живые эмоции. По словам фанатов, радоваться и болеть здесь - это очень круто, а энергетику живой игры просто невозможно передать через экран.

Принципиальное противостояние случилось на самом старте сезона. Так ледовая дружина Александра Лукашенко принимала сборную Гродненского региона. И, возвращаясь к повышению конкуренции в РХЛ, то в ростерах оппонентов были новички, кто впервые выходил на лед "Олимпик-Арены".

Никита Крыскин, защитник команды Гродненской области по хоккею:

"Когда очень долгий простой, то уже где-то что-то не то. Хочется побегать, поиграть. Получить эмоции, да, физическую какую-то активность. Это очень важно. Отлично, что есть такая возможность, да, продолжать".

Жара на площадке началась с самого старта. Дружина Президента сразу захватила инициативу. Но счет был открыт только на 12-й минуте. Автором первого гола юбилейного сезона стал Николай Лукашенко. Примечательно, что нападающий провел и заключительную шайбу для своей команды в битве. Форвард оформил покер. Дублем отличился Павел Волчек. Вообще игра получилась эмоциональной. Со счетом - 12:8 - хозяева сильнее. У победителей также отличились Дмитрий Буйницкий, Алексей Баранов, Артем Каркоцкий, Андрей Башко, Андрей Михалев и Александр Лукашенко.

Виктор Туркин, нападающий команды Президента Беларуси по хоккею:

"Круто, когда ты можешь еще ощутить эти эмоции болельщиков, эмоции забитых голов, передач, на лавке друг друга вот это подбадривание. Вот этого не хватает, когда заканчивается. Это здорово, что сейчас это есть".

По итогам противостояния были определены лучшие игроки. У гостей отметили действия Андрея Гидревича, у хозяев льда выделили Николая Лукашенко. И по давно сложившейся традиции, сразу после окончания встречи за горячую поддержку хоккеисты отблагодарили фанатов плюшевыми сувенирами.

После победы в активе ледовой дружины Александра Лукашенко стало два балла. Она возглавила турнирную таблицу розыгрыша. Следующий поединок команды Президента запланирован на 12 декабря. В соперниках окажется сборная Минской области.