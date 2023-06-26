Юбилейный Форум регионов расширяет географию гостеприимства - Башкортостан принимает гостей

Вот уже 10 лет Форум регионов Беларуси и России приглашает гостей и участников. За это время он стал одной из самых масштабных созидательных инициатив наших стран, центром притяжения межрегиональных проектов. Вклад в развитие союзной экономики невозможно недооценить - сотни соглашений о сотрудничестве в разных сферах и контракты на миллиарды долларов. Регионы стали драйверами взаимной торговли и кооперации Беларуси и России. Курируют форум лично президенты.

На этот раз участников принимает столица Башкортостана Уфа. Уже завтра здесь стартуют первые встречи и переговоры. Чем будет наполнена союзная повестка в этом году? Из Уфыкорреспондент Ольга Анищенко.

В этом году российская Уфа пополнила столичную географию гостеприимства Форума регионов. Но Башкортостан славится своей решительностью в продвижении союзных инициатив. Так что активным и карты в руки. Как раз накануне друг к другу зазывали туристов. Дескать, вкусы у них все равно меняются, раз уж санкции вмешались в туристический расклад. А союзный продукт, заверяют, ожиданий не обманет. Предстоящий форум лишь подогревает интерес к региону.

Уфа - в пятерке крупнейших городов России. Как и ее известный Конгресс-холл. Одна из главных достопримечательностей города. Так сразу оценить масштаб не получится. Но если сменить ракурс. Неудивительно, что это главная площадка форума. 14 залов, из которых каждый вмещает до 300 человек. Под стать юбилейному союзному событию.

Любой формат и любой масштаб. Говорят, возможности "Торатау" безграничны. Здесь принимали даже саммиты БРИКС и ШОС - пресс-центр вмещал тысячу посетителей. Не меньше гостей здесь ждут и в эти дни. Парламентарии и политики, эксперты и представители бизнеса - все те, у кого веское слово и ключевая роль в сближении регионов Беларуси и России.

Основные направления - это импортозамещение, создание совместных предприятий, в рамках торговли дополнять друг друга. Если говорить в целом, у нас с 25 регионами заключено 35 соглашений и на уровне городов и регионов - 80. Практически рост по товарообороту за прошлый год с побратимами - 165 %. Мы идем в этом году тоже с ростом около 160 %. Иван Крупко,председатель Гомельского облисполкома

Конгресс-холл, кстати, называют Домом дружбы. Давно ушло в народ. Но что нам Дом дружбы, если есть целая улица! На дни форума здесь кипит жизнь.

До старта официальных встреч гостям предлагают пофестивалить. Вся палитра культур от Бреста до Владивостока - с народными подворьями, фольклором и ремеслами. Не все же на форуме измеряется деньгами.

Даже само название не просто так пришло, это дружба, которая объединяет. Кажется, так далеко мы ехали, две ноченьки, но проходя по другим подворьям, ты понимаешь, что ты зашел как к другу в гости. Это дорогого стоит. Марина Щербакова, ведущая подворья Гомельской области

Беларусь и Россия наглядно представляют весь потенциал машиностроения

Эта площадка - витрина союзной промышленности. В юбилейный год решили об этом не только рассказать, но и показать. Машины, которые работают на российскую и белорусскую экономику, в количестве около полутора сотен. Но не предел мечтаний. Впрочем мечты сейчас все больше не о количестве, а о качестве исполнения. Исполнение made in Беларусь или Россия. Импортозамещение - вообще слово года. А для форумчан - главный тренд развития.

Если говорить по грузовикам, то с учетом поставки российского метала, российской комплектации и узловых агрегатов, произведенных в Республике Беларусь, машины локализованы до 90 %. Специальные машины, самосвальные машины - там будет до 85-87 %. Порядка 5-7 % - это импорт из дружественных стран, остальные 3-4 % - импорт, над которым мы работаем, потому что это импорт из недружественных стран. Владимир Янушко, заместитель гендиректора ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" - директор по маркетингу

Форум регионов проходит под патронатом президентов Беларуси и России

Так принято на форуме - решать задачи вместе. Эффект синергетический. Регионы в этом смысле таят в себе колоссальный потенциал. Разглядели его президенты. Тогда и решили: надо чаще встречаться. И вот уже 10 лет Форум регионов - неизменная площадка для прямых переговоров и быстрых перспектив в торговле и кооперации.

За это время связи регионов стали крепче. У МАЗА, к примеру, в партнерах уже 37 российских предприятий, более 50 дилерских центров и более 70 сервисных. Уфа - не исключение. Местный завод закупает белорусские машинокомплекты. Дополняет российскими деталями. И мечтает, что иных, кроме союзных, вскоре вовсе не потребуется. Мол, такой троллейбус на автономном ходу еще год-два и будет совсем белорусско-российский. На популярное предубеждение, дескать, от конкуренции на рынке нам все же не уйти, руководитель отвечает просто.

Сейчас работы всем хватает: и Белкоммунмаш, который производитель троллейбусов, и МАЗ сам производит троллейбусы, тоже поставляет российская делегация, и мы сами вместе с МАЗом поставляем. Программа Российской Федерации по обновлению автотранспорта принята очень широкая, второй год принимаем заказы, работы всем хватает. Сергей Яковлев, первый заместитель гендиректора Уфимского трамвайно-троллейбусного завода (Россия)

Но нет западных компаний - не значит, нет проблем. Восточные ведь тоже свой конвейер не остановили. Есть у них и грузовики, и тягачи, и тракторы. Тут впору поволноваться за союзный рынок. Но на площадке МТЗ в Уфе, кажется, царит спокойствие.

У нас в Башкирии МТЗ - № 1, они идут в ногу со временем, представлены новые модели на газу сжиженном. Пожалуйста, на газу ездит, такой даже китайцы пока не предоставляют. Беспилотный вариант будет. Радмир Бактров, старший менеджер ООО "Агроспецтехника" - официального дилера МТЗ

Вообще на этой промышленной площадке нет тех, кто сам по себе. Российские и белорусские заводы так или иначе связаны друг с другом взаимными поставками. Время работает на укрепление партнерства. Еще недавно казалось, как наши гиганты выстоят без опорных западных комплектующих? Двигатели - из их числа. БелАЗ, к примеру, работал только на импорте. Один известный, но недружественный бренд - сердце наших больших машин. Однако сервис уже не тот.

Мы занимаемся сейчас импортозамещением данных двигателей, производим запчасти на собственной площадке. Это позволяет решить много проблем, связанных с импортозамещением, мы способны работать сами без наших иностранных коллег. Альберт Аминев, директор по инновационному развитию АО "Красный пролетарий" (Россия)

Партнеры намерены завизировать планы работать сообща. Форум регионов - это тоже мотор союзного строительства. Подсчитать число соглашений за эти годы сложно – их сотни. Контрактов - тысячи на суммы в миллиарды долларов.

В этом году мы ожидаем, мне страшно назвать сумму за те контракты, которые будут подписаны на Форуме регионов. Эта площадка чем уникальна, обычно партнеры встречаются тет-а-тет, а этот (форум - прим. ред.) дает новые возможности развития кооперационных проектов с многосторонним участием, то есть, когда несколько регионов подключаются к тем или иным проектам. Это повышает их эффективность: подсматривают друг за другом, перехватывают опыт, перехватывают партнеров. Валерий Бельский, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси