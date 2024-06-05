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Юбилейный форум "ТИБО" пройдет с 5 по 8 июня в "Минск-Арене"
В "Минск-Арене" 5 июня стартует выставка "ТИБО". Форум проходит уже в 30-й раз. В центре внимания - практические цифровые решения для разных направлений экономики.
В программе ждут форумы и круглые столы, участники будут делиться передовым опытом. Помимо крупных компаний новинки представят также технопарки и студенческие лаборатории. Планируется проведение и Евразийского цифрового форума. Выставка пользуется традиционно большим спросом: ожидается немало иностранных гостей.
К слову, цифровизация - одним из ключевых приоритетов Беларуси. В стране создана развитая сеть передачи данных, центры хранения и обработки, механизмы идентификации, системы онлайн-платежей, современные электронные сервисы и средства защиты информации.
Согласно Глобальному инновационному индексу за 2023 год Беларусь занимает 22-е место среди 132 стран по доступу к информационно-коммуникационным технологиям и 28-е по показателю их использования. Мобильной сетью стандарта 4G охвачено 99 % населения, домашним интернетом обеспечены 89,5 % белорусов.
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