ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Юбилейный форум "ТИБО" пройдет с 5 по 8 июня в "Минск-Арене"

В "Минск-Арене" 5 июня стартует выставка "ТИБО". Форум проходит уже в 30-й раз. В центре внимания - практические цифровые решения для разных направлений экономики.

В программе ждут форумы и круглые столы, участники будут делиться передовым опытом. Помимо крупных компаний новинки представят также технопарки и студенческие лаборатории. Планируется проведение и Евразийского цифрового форума. Выставка пользуется традиционно большим спросом: ожидается немало иностранных гостей.

К слову, цифровизация - одним из ключевых приоритетов Беларуси. В стране создана развитая сеть передачи данных, центры хранения и обработки, механизмы идентификации, системы онлайн-платежей, современные электронные сервисы и средства защиты информации.

Согласно Глобальному инновационному индексу за 2023 год Беларусь занимает 22-е место среди 132 стран по доступу к информационно-коммуникационным технологиям и 28-е по показателю их использования. Мобильной сетью стандарта 4G охвачено 99 % населения, домашним интернетом обеспечены 89,5 % белорусов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все