Юбилейный форум "ТИБО" пройдет с 5 по 8 июня в "Минск-Арене"

В "Минск-Арене" 5 июня стартует выставка "ТИБО". Форум проходит уже в 30-й раз. В центре внимания - практические цифровые решения для разных направлений экономики.

В программе ждут форумы и круглые столы, участники будут делиться передовым опытом. Помимо крупных компаний новинки представят также технопарки и студенческие лаборатории. Планируется проведение и Евразийского цифрового форума. Выставка пользуется традиционно большим спросом: ожидается немало иностранных гостей.

К слову, цифровизация - одним из ключевых приоритетов Беларуси. В стране создана развитая сеть передачи данных, центры хранения и обработки, механизмы идентификации, системы онлайн-платежей, современные электронные сервисы и средства защиты информации.