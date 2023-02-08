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Юбилейный год "Беларусь 3" проведет под девизом "10 гадоў - 10 прэм'ер!"
"Беларусь 3" празднует юбилей! 10 лет назад в структуре Белтелерадиокомпании появилась третья кнопка (до этого в отечественном медиапространстве не было ни тематического канала в целом, ни отдельного для высокого искусства). Также третья кнопка стала первой цифровой и на 70 % на белорусском языке. Свой юбилейный год коллеги проведут под девизом "10 гадоў - 10 прэм'ер!"
Ближайшие два месяца контент канала обновится новыми познавательными и развлекательными программами. Подробности у Ольги Медведь.
"10 гадоў - 10 прэм'ер!" - под таким слоганом свой юбилей начинает "Беларусь 3". Время не отдыха, а подарков своим зрителям. Дебютный проект, который в 2013-м создали именно для третьей кнопки, "Навіны культуры" ждет апгрейд.
Это программа, которая каждый день рассказывает о тех событиях, которые происходят в культурной жизни страны. Это всегда репортажи из самых актуальных мест, событий культурной жизни страны. Это интервью с самыми известными и влиятельными деятелями культуры.
Теперь программа с новыми лицами и дополнительным эфиром. С 19 февраля по воскресеньям появится "Культурны тыдзень" - итоговый информационно-аналитический выпуск. 39 минут самых актуальных премьер, событий, бесед об искусстве.
Телеканал "Беларусь 3" к своему 10-летию меняет не только наполнение, как наш девиз "10 гадоў разам і 10 новых праектаў". Поэтому мы предлагаем еще и знакомство с новыми лицами телеканала. Так, у нас в программе тоже появится молодая девушка, журналист, а сейчас она попробует себя в новом статусе - в статусе ведущей.
От самолетов и космических кораблей до помады, динамика смартфона и такого привычного в последние годы термометра… разберем по научным элементам предметы и понятия, без которых уже не представляем своей жизни. "Навука побач" - альтернатива "Навукаманіі". Совместный проект Белтелерадиокомпании и Академии наук Беларуси о достижениях человечества простым языком.
На культурном канале и о культурных достижениях! "Легендам эстрады" по 26 минут эфира третьей кнопки. "Песняры", "Верасы", "Чараўніцы", Науменко, Вуячич, Богуславская… История развития сценического искусства Беларуси через интервью, фондовые материалы Белтелерадиокомпании, фото и видео из личных архивов исполнителей. Отдельно и о тех, кто только в начале своего пути. Творческая молодежь страны в проекте "Новыя людзі" - одаренные ученые, музыканты, художники, исполнители - лауреаты республиканских и международных конкурсов.
Показать, какая у нас хорошая, талантливая, умная, способная, добрая, теплая молодежь. Да, они уже, можно сказать, звезды, но все равно: чем они наполняются, чем они живут, что они читают, куда ходят, что смотрят?
Как хорошо вы знаете язык, историю и культуру? Предложение от "Беларусь 3" проверить свою эрудицию в новой викторине "Веды ў кубе". Специально для третьей кнопки ТРК Гомель разработала авторские правила: в первом этапе у пяти участников команды - девять вопросов, на правильный ответ всего 10 секунд и каждый играет сам за себя в своем смартфоне. По результатам: тройка лидеров, которые правильно и быстро справились, проходят в основную игру. От победы одного из них отделяет 6 заданий тестового формата. Участники также могут поставить набранные баллы "на рок" и или вдвое умножить их с правильным ответом, или вообще потерять.
Празднуем юбилеи в юбилейный год вместе. "Беларусь 3" продолжит традицию тематических эфиров к знаковым событиям и датам. Так, например, в марте стартует 10-серийный цикл, посвященный 90-летию Большого театра Беларуси. Коллеги покажут все закулисье: от задумки спектакля до первого выхода к зрителю. День рождения народного художника Беларуси Ивана Миско также на третьей кнопке. К его 90-летию - документальный фильм в апреле.
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