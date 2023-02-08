Юбилейный год "Беларусь 3" проведет под девизом "10 гадоў - 10 прэм'ер!"

Как хорошо вы знаете язык, историю и культуру? Предложение от "Беларусь 3" проверить свою эрудицию в новой викторине "Веды ў кубе". Специально для третьей кнопки ТРК Гомель разработала авторские правила: в первом этапе у пяти участников команды - девять вопросов, на правильный ответ всего 10 секунд и каждый играет сам за себя в своем смартфоне. По результатам: тройка лидеров, которые правильно и быстро справились, проходят в основную игру. От победы одного из них отделяет 6 заданий тестового формата. Участники также могут поставить набранные баллы "на рок" и или вдвое умножить их с правильным ответом, или вообще потерять.