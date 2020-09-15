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Юбка-карандаш способна удивлять и восхищать
Антиобраз
На это сложно смотреть без слез. Хотите уничтожить юбку-карандаш -делайте вот так. Юбка-карандаш - тема вечная, но надевать ее с укороченным приталенным жакетом точно не стоит, а еще красная рубашка, лаковые нюдовые туфельки и телесные колготки. Это катастрофа! Здесь не хвататет начеса и голубых теней. И привет Советский Союз. В XXI веке так уже не носят, даже на паспорт так не нужно фотографироваться. Необходимо срочно спасать юбку-карандаш очень интересного кроя.
Что в тренде?
Юбка-карандаш не новость в модном мире. Но и в 2020 она способна удивлять и восхищать. Лучше выбрать юбку с завышенной талией и удлиненным подолом - ниже колена. Запах, разрез спереди, вставка другого материала, оригинальный принт или элемент декора - это дополнительные очки в пользу известного фасона. Но главное - с чем сочетать юбку-карандаш.
Трендовый образ № 1
Чистая классика сегодня - это просто банально. Привносим интересные нюансы в привычные сочетания. Берем рубашку - белую, но не простую. Необычный крой, интересная аппликация и другие маленькие детали делают эту рубашку крутой. Теперь сюда достаточно добавить обычные белые кроссовки и получился очень современный образ. К тому же очень комфортный: проходить 8 рабочих часов на каблуках сложно, в этой же обуви легко.
Трендовый образ № 2
Продолжаем аккуратно экспериментировать с нашей юбкой-карандашом. На первый взгляд мы сделали совершенно странную вещь. Заменили классический жакет на спортивную мастерку. Но почему же тогда образ кажется свежим, интересным и приятным глазу? Потому что он сбалансирован, гармоничен. Две классические вещи - юбка и туфли и две спортивные - мастерка и футболка. Секрет еще и в том, что у нас нет цветового перегруза: у нас всего-то два цвета - черный и белый плюс оранжевый акцент.
Модные выводы
Юбка-карандаш с красной рубашкой и укороченным приталенным жакетом – это далекое прошлое. И незачем его воскрешать.
А вот с рубашкой актуального кроя и кроссовками юбка-карандаш будет выглядеть современно.
Можно сочетать ее даже с мастеркой!
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