Юго-Восточная Азия - огромный рынок для Беларуси, считает эксперт Мосяков

Юго-Восточная Азия сегодня - один из наиболее динамично развивающихся регионов мировой экономики. Почему именно этот регион привлекает особое внимание и какие перспективы он открывает для Беларуси, прокомментировал российский эксперт, заведующий центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.

"Это грандиозный рынок, это океан, это 600 млн человек, это регион, который по темпам экономического роста занимает первые позиции в мире. Это огромные финансовые, технологические возможности, огромные рынки в конечном итоге, - отметил Мосяков. - И, конечно, найти там свою нишу для Беларуси чрезвычайно важно и чрезвычайно перспективно. Беларусь может добавить миллиарды за счет сотрудничества именно с этим регионом, который напрямую заинтересован в партнерстве. Причем это не только инвестиции, которые можно получить, но и технологии, и совместное сотрудничество, и биотехнологии, и именно то, в чем сейчас крайне заинтересована Беларусь с точки зрения развития самых современных отраслей экономики и вообще современной жизни".