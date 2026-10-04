Юлия Абухович: Беларусь вышла на этап устойчивого развития в условиях глобальной неопределенности

Беларусь вышла на этап устойчивого развития в условиях глобальной неопределенности. Многие прогнозные показатели в итоге получается даже перевыполнять. Такое мнение в программе "Клуб редакторов" озвучила аналитик Юлия Абухович. Она особо подчеркнула, что это свидетельствует об эффективности принимаемых решений.

Юлия Абухович, аналитик:

"Выросли акции компаний, которые занимаются и работают на военно-промышленный комплекс. Тот же Rheinmetall, который очень неплохо себя чувствует. Что сегодня делает Европа? Электромобили гражданские неплохо получаются у Китая. Так пусть Китай их делает, потом, если надо, приобретем. Где-то что-то выращивается, мы тоже купим. А мы будем наращивать и развивать именно ВПК. Потому что сегодня все остальное можно продать по биржевым ценам, по фиксированным ценам. А оружие, которое будет, ну не в единственном экземпляре, но уникальное, мы продадим по любой цене, и у нас его купят. Все деньги вкладываются сегодня в оборону. А социальные основы, экономика и что будет с народом - вообще их не волнует".

А также: как США планируют избежать ядерного конфликта? Почему Евросоюз изжил себя как экономическая модель? Кто и зачем пытается создать глобальный новый "Рим" и в чем заключается историческая привычка западных элит, смотрите в полном выпуске "Клуба редакторов".