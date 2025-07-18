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Юлия Свириденко - гарант договоренностей с Америкой. Как и почему меняется власть в Украине
Зеленский сделал выгодные для себя перестановки в правительстве страны. Кто стоит за сменой лиц? Своим мнением в эфире "Первого информационного" поделилась депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Галина Беляева.
"Скорее всего, политические силы, стоящие за Владимиром Зеленским, продолжают укреплять свои позиции, расставляя своих ставленников в государственных органах Украины. Недавно Юлия Свириденко, человек с явной ангажированностью, побывала в Соединенных Штатах Америки. Похоже, ее кандидатура была одобрена, и теперь мы наблюдаем, как вполне лояльного Дениса Шмыгаля собираются заменить на еще более лояльного политика", - сказала депутат.
В свое время Юлия Свириденко входила в контактную группу по урегулированию конфликта в Донбассе. Как мы видим, конфликт не только не разрешен, но и перешел в новую, более жесткую фазу эскалации. После этого последовал карьерный рост Свириденко: она занимала пост министра экономики, затем первого вице-премьера. А совсем недавно возглавила межведомственную рабочую группу по реализации санкционной политики Украины, это тоже о многом говорит.
"Этой весной, мне кажется, весь мир, в том числе и белорусы с удивлением наблюдали за процессом передачи Украиной своих полезных ископаемых Соединенным Штатам Америки. Эту тему, а затем и подписание соответствующего меморандума курировала именно Юлия Свириденко", - напомнила Галина Беляева.