3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Юлия Алферова подводит итоги недели
Пока Минск собирает экспертов со всего мира, чтобы сообща очертить контуры евразийской безопасности и очередной раз призвать к глобальному миру, Америка в попытках сохранить превосходство продолжает подпитывать траншами и вооружением зоны конфронтаций. На истинные мотивы западных покровителей европейцы постепенно открывают глаза.
Антироссийские санкции и военная помощь уже серьезно пошатнули экономику когда-то сильнейшего союза. Юлия Алферова подведет итоги этой недели.Подробности в видео.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все