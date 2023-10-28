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Юлия Алферова подводит итоги недели

Пока Минск собирает экспертов со всего мира, чтобы сообща очертить контуры евразийской безопасности и очередной раз призвать к глобальному миру, Америка в попытках сохранить превосходство продолжает подпитывать траншами и вооружением зоны конфронтаций. На истинные мотивы западных покровителей европейцы постепенно открывают глаза.

Антироссийские санкции и военная помощь уже серьезно пошатнули экономику когда-то сильнейшего союза. Юлия Алферова подведет итоги этой недели.Подробности в видео.

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