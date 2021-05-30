ЮНЕСКО включило столетие Белорусского государственного университета в список памятных дат этого года

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:



Время диктует необходимость подготовки специалистов, разбирающихся в современной обстановке, умеющих адаптироваться к постоянно меняющимся, причем молниеносно, условиям. По данным ООН, Беларусь занимает 53 место в мире по индексу человеческого развития, при этом уровень грамотности населения достигает практически 100 %. Не все страны могут этим похвастаться. В этом большая заслуга БГУ, который готовит высококвалифицированных специалистов в самых разных областях.