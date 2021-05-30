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ЮНЕСКО включило столетие Белорусского государственного университета в список памятных дат этого года
По причине праздничной даты Министерство иностранных дел устроило торжественный прием. С приветственным словом к участникам мероприятия обратился глава внешнеполитического ведомства, председатель Национальной комисcии по делам ЮНЕСКО Владимир Макей. В своем выступлении министр иностранных дел отметил: сегодня вопрос подготовки кадров становится первостепенным и выходит на качественно новый уровень.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Время диктует необходимость подготовки специалистов, разбирающихся в современной обстановке, умеющих адаптироваться к постоянно меняющимся, причем молниеносно, условиям. По данным ООН, Беларусь занимает 53 место в мире по индексу человеческого развития, при этом уровень грамотности населения достигает практически 100 %. Не все страны могут этим похвастаться. В этом большая заслуга БГУ, который готовит высококвалифицированных специалистов в самых разных областях.
Значимость первого и главного университета Беларуси переоценить сложно. Именно из его структурных единиц образовались Национальная библиотека, БГМУ, БНТУ и БГЭУ. Сегодня Белгосуниверситет входит в полтора процента лучших высших учебных заведений мира, имеет более 10 тысяч иностранных выпускников. Включение 100-летия БГУ в календарь памятных дат ЮНЕСКО свидетельствует о высоком международном авторитете университета, его достижениях в образовательной и академической областях.
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