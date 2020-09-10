ЮНИСЕФ: COVID-нагрузка на здравоохранение может стоить жизни миллионов детей

Пандемия в целом скажется и на здоровье детей. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ, она ведет к росту детской смертности. Связано это, прежде всего, с увеличением нагрузки на системы здравоохранения. В итоге страны уделяют меньше внимания проблемам матерей и детей. Исследование ЮНИСЕФ, которое проводили в 77-ми странах, показало, что многим детям не сделали вовремя необходимые прививки. А более чем в половине стран зарегистрированы случаи, когда у врачей не было возможности лечить больных детей.По скромным прогнозам, перебои в работе служб здравоохранения из-за пандемии ставят под угрозу миллионы детских жизней во всем мире.



