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ЮНИСЕФ: Детьми нельзя манипулировать в политических целях
Против манипулирования детьми для достижения политических целей выступает ЮНИСЕФ. В организации глубоко обеспокоены тяжелым положением детей-мигрантов на белорусско-польской границе. Обеспокоенность в организации вызывает и факт препятствования их въезду на территорию Европы.
Сообщения о детях, живущих в ужасающих условиях, получивших отказ во въезде или задержанных на восточных границах, шокируют и являются прямым нарушением Конвенции о правах ребенка.
В ЮНИСЕФ также отметили, что дети и их семьи имеют право на поиск убежища и на проведение оценки их потребностей в защите на индивидуальной основе. Указали на необходимость в обновлении коллективных политических обязательств по защите и охране всех детей в Европе, независимо от их миграционного статуса.
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