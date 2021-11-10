ЮНИСЕФ: Детьми нельзя манипулировать в политических целях

Против манипулирования детьми для достижения политических целей выступает ЮНИСЕФ. В организации глубоко обеспокоены тяжелым положением детей-мигрантов на белорусско-польской границе. Обеспокоенность в организации вызывает и факт препятствования их въезду на территорию Европы.

Сообщения о детях, живущих в ужасающих условиях, получивших отказ во въезде или задержанных на восточных границах, шокируют и являются прямым нарушением Конвенции о правах ребенка.

Сообщения о детях, живущих в ужасающих условиях, получивших отказ во въезде или задержанных на восточных границах, шокируют и являются прямым нарушением Конвенции о правах ребенка.

В ЮНИСЕФ также отметили, что дети и их семьи имеют право на поиск убежища и на проведение оценки их потребностей в защите на индивидуальной основе. Указали на необходимость в обновлении коллективных политических обязательств по защите и охране всех детей в Европе, независимо от их миграционного статуса.