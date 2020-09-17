ЮНИСЕФ: Из-за пандемии число детей за чертой бедности резко возросло

Число детей, живущих в бедности, резко возросло из-за пандемии COVID-19. Причем она измеряется не только отсутствием денег, но и невозможностью учиться, лечиться и иметь крышу над головой. По данным ЮНИСЕФ, таких детей в мире уже около 1 миллиарда 200 миллионов. И это на 150 миллионов больше, чем до пандемии. При анализе использованы данные из 70 стран. Оценивались доступ к образованию, здравоохранению, жилью, питанию, санитарии и воде. Авторы исследования отмечают: сегодня не только растет число бедных - они становятся еще больше уязвимы. Из-за изоляции многие семьи, справлявшиеся с трудностями, вновь оказались в нищете.