3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЮНИСЕФ: Из-за пандемии число детей за чертой бедности резко возросло
Число детей, живущих в бедности, резко возросло из-за пандемии COVID-19. Причем она измеряется не только отсутствием денег, но и невозможностью учиться, лечиться и иметь крышу над головой. По данным ЮНИСЕФ, таких детей в мире уже около 1 миллиарда 200 миллионов. И это на 150 миллионов больше, чем до пандемии. При анализе использованы данные из 70 стран. Оценивались доступ к образованию, здравоохранению, жилью, питанию, санитарии и воде. Авторы исследования отмечают: сегодня не только растет число бедных - они становятся еще больше уязвимы. Из-за изоляции многие семьи, справлявшиеся с трудностями, вновь оказались в нищете.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов