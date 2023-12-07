ЮНИСЕФ: каждый пятый ребенок в богатых странах живет в нищете

Каждый пятый ребенок (а это почти 70 млн детей) в сорока богатейших странах мира живет в нищете. Об этом сообщается в докладе ЮНИСЕФ. В числе государств, где проблема с годами лишь ухудшается, Франция, Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания. При этом чаще всего с бедностью сталкиваются дети в неполных семьях или в семьях представителей национальных меньшинств. Так, в США за национальной чертой бедности живут 30% афроамериканских и 29% индейских детей. В ЕС дети из семьи мигрантов в 2,5 раза чаще живут в бедности.