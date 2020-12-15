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ЮНКТАД высоко оценила белорусское законодательство в сфере развития конкуренции
Конференция ООН по торговле и развитию - ЮНКТАД - высоко оценила белорусское законодательство в сфере развития конкуренции. Организация сделала обзор нашей правовой базы, используя лучшие мировые практики. Результаты представила во время видеоконференции. Среди положительных моментов отмечается, что за короткий срок удалось добиться существенных результатов в формировании честных правил игры для добросовестного соперничества на рынке, эти подходы соответствуют международным стандартам. ЮНКТАД также высказала и ряд пожеланий на будущее для улучшения правовых механизмов.
За 4 года в Беларуси рассмотрено более 400 дел по нарушениям антимонопольного законодательства. При этом после суд отменил решения только по трем делам. И более 80 предупреждений за 3 года получили и госорганы, и предприятия.
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