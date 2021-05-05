Юного героя Рому сегодня поддерживает вся Беларусь

Храбрый поступок не по годам, это отмечают все. 12-летний Рома вынес на руках своего младшего брата из пожара, получив ожоги 50 процентов тела, а также многочисленные порезы на руках и теле. За жизнь мальчика из Мядельского района продолжают бороться медики ожогового центра БСМП в тесном сотрудничестве с российскими коллегами. Поддерживает героя и вся Беларусь.