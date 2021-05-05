3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Юного героя Рому сегодня поддерживает вся Беларусь
Храбрый поступок не по годам, это отмечают все. 12-летний Рома вынес на руках своего младшего брата из пожара, получив ожоги 50 процентов тела, а также многочисленные порезы на руках и теле. За жизнь мальчика из Мядельского района продолжают бороться медики ожогового центра БСМП в тесном сотрудничестве с российскими коллегами. Поддерживает героя и вся Беларусь.
Люди записывают видеообращения с хештегом #РомаЖиви.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси ужесточили требования к качеству связи мобильных операторов
12 ноября профессиональный праздник у специалистов Белаэронавигации
2024 год может стать самым жарким на планете за всю историю наблюдений
Татищев: Трамп сосредоточен на том, чтобы американская промышленность заработала в полной мере
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все