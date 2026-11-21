Ефросинья Зенькова, Илья Езовитов и Аркадий Барбашов единственные члены молодежной подпольной организации "Юные мстители" из Оболи, которые остались живыми после войны.

Они все жили по соседству, в Оболи или близлежащих деревнях. Многие были одноклассниками, родственниками, друзьями.

"Деятельность подпольщиков на территории таких небольших населенных пунктов, как Оболь, была крайне важна, потому что она дарила ту самую надежду на скорое освобождение. Это был, в конце концов, канал доведения информации до населения о реальном положении на фронтах Великой Отечественной войны", - пояснил замначальника Академии национальной безопасности Беларуси, доктор исторических наук, профессор Геннадий Краско.

Первоначально вчерашние школьники действовали самостоятельно: собирали оружие, наблюдали за немецким гарнизоном, тайком на чердаке дома "ловили Москву" и записывали сводки Совинформбюро, переписывали их на листках школьных тетрадей, расклеивали по окрестностям, прятали окруженцев, спасали раненых.

Впервые о подпольной молодежной организации в Оболи стало известно через 10 лет после победы. В 1955 году корреспондент газеты "Чырвоная змена" Владимир Хазанский на одной из конференций встретился с Борисом Маркияновым, который рассказал ему историю о Зине Портновой. Так появилась статья "Где-то под Витебском", после которой уже союзные издания подхватили тему белорусской молодой гвардии.

В декабре 1957 года в газете "Правда" вышла статья под названием "Их подвиги бессмертны" корреспондента Ивана Новикова. В этот период он как раз изучал тему минского подполья. Итогом работы стала книга "Руины стреляют в упор". История молодых подпольщиков из Оболи не могла пройти мимо фронтовика, разведчика, участника Сталинградской битвы. К тому же еще в 1946 году вышел роман Александра Фадеева "Молодая гвардия". Об истории белорусской "Молодой гвардии" практически никто в Союзе не знал.

"Подполье состояло, по сути, из подростков, но то количество диверсионных актов, которые они совершили, важность информации, которая ими была передана в центр, позволяет его отнести к серьезной структуре сопротивления", - отметил Геннадий Краско.

Историю молодежной подпольной организации раскрыл бывший комиссар отряда им. Ворошилова партизанской бригады им. Ленина Борис Маркиянов. В его воспоминаниях содержится хронология подполья от создания до провала. Ведь именно он стал ключевым звеном в развитии подпольной группы.

В первых числах января 1942 года Борис Маркиянов пришел в деревню Ушалы. Целью визита стало знакомство с молодыми людьми, которые, как могли, противостояли нацистам. Свою встречу он описывал так:

Встреча стала решающей. Девушка сообщила комиссару, что на примете есть несколько молодых людей, ответственных, бесстрашных, готовых на выполнение любого задания.

Официально обольское подполье начало действовать 8 января 1942 года. Руководителем организации назначили Ефросинью, или, как ее все называли, Фрузу Зенькову. Она была одной из самых старших, хотя за месяц до создания организации ей исполнилось всего 18 лет. Остальным юным мстителям было от 15 до 17, некоторые так и не успели закончить школу.

После того, как юных подпольщиков стали курировать и направлять в вышестоящие подпольные организации, количество юных мстителей с нескольких человек выросло до нескольких десятков. Подростков обучали основным навыкам конспирации, они начали действовать по заданию партизан: доставали боеприпасы, наблюдали за гарнизоном, добывали разведданные.

Подпольщики слушали сводки Совинформбюро. 1 мая 1942 года на кирпичном и торфозаводах в местах сосредоточения немцев появились нарисованные цветными карандашами листовки, в центре красный флаг и по-немецки написано "Смерть немецким захватчикам". Это была одна из первых операций юных мстителей.

Большинство членов "Юных мстителей" устроились на работу в те организации, в которые направляло руководство партизанского отряда. Евгений Езовитов и Мария Лузгина - на торфозавод, Зинаида Лузгина - на льнозавод, Владимир Езовитов - на кирпичный, Зина Портнова и Нина Давыдова - в офицерскую столовую, Нина Азолина - переписчицей в комендатуру.

Владимир Езовитов и Федор Слышанков собрали радиоприемник на чердаке дома Езовитовых, принимали сводки с Совинформбюро. Отец Володи был бургомистроом Оболи, поэтому подозрений этот дом у нацистов не вызывал. Маша и Тоня Лузгины сочиняли памфлеты и распространяли их вместе с листовками, собирали сведения о немецком гарнизоне, добывали оружие.

Сестры Лузгины перевербовали местных ребят, братьев Щербаковых, которые служили у власовцев. Подразделение русской освободительной армии базировалось на торфозаводе. Ребята ушли в партизанский отряд, захватив оружие и боеприпасы, но добровольческую форму оставили на чердаке дома Лузгиных. Первыми арестовали сестер Лузгиных. Обольская полиция собрала местных жителей, чтобы всем показать пособниц бандитов, так они называли подпольщиц. Девочек держали в подвале, ежедневно подвергали пыткам, привязывали к лошадям и волочили по Оболи, но признаний так и не добились, сестры молчали. Обольское подполье просуществовало еще год.

Оболь в годы Великой Отечественной войны для нацистов был стратегически важным населенным пунктом. Там действовали кирпичные торфо- и льнозаводы, комендатура, но главное – там была железная дорога, которая служила путем поставки техники, живой силы, вооружения, продовольствия и в то же время путем вывоза материальных и культурных ценностей с территории Беларуси в Пруссию, а затем и в Германию.

"Стрелочник Алексеев взорвал состав на станции. Им была получена информация, что немцы перевозят танки, которые укрыты сеном. Он лично убедился, что там находятся танки и другая техника, передал информацию в центр, а бомбардировщики советской армии уничтожили четыре состава", - рассказал историк спецслужб Алексей Васильев.

Это лишь одна диверсия на железной дороге. В ноябре 1942 года была получена информация, что на станцию прибыли эшелоны с авиационными бомбами и запчастями для самолетов. Груз предназначался для Сталинграда, этого нельзя было допустить, партизаны передали Ефросинье Зеньковой мины, она направилась в Оболь.

Задание найти эшелоны на станции и взорвать их поручили Николаю Алексееву. Это был самый опытный член подполья, ему было 23 года. Алексеев был женат на сестре Володи Езовитова. Зная, какой силой будет взрыв, Николай, который жил недалеко от станции, жену с ребенком отправил к родственникам.

"Ему передали пять пластиковых мин с часовым механизмом, и он, обслуживая этот паровоз, он просматривал буксы и в них заложил мины, рискуя своей жизнью. Он привел часовой механизм на 8 утра. Взрыв был такой силы, что второй эшелон, который стоял рядом, тоже взорвался. По известной информации, взрывы звучали на станции с 8:00 до 14:00", - поделился историк спецслужб Александр Кислицкий.

Оболь - стратегически важный транспортный узел. На станции действовала единственная водокачка на железнодорожном пути Полоцк - Витебск. Здесь останавливались все немецкие паровозы для технического обслуживания и заправки водой. Эшелоны снабжали группы армий "Центр" и "Север". Водокачку решено было взорвать, операция была поручена Нине Азолиной.

Основной этап разведывательно-диверсионных операций обольского подполья приходится на 1943 год. Одна из самых громких и успешных операций подростков - ликвидация зондерфюрера СС с говорящей фамилией Борман. Был ли он родственником личного секретаря Гитлера Мартина Бормана, неизвестно, но пост занимал весьма серьезный. Каратель прибыл в Оболь из Витебска, его автомобиль находился под усиленной охраной.

"Езовитов вызвался заминировать эту машину, ему удалось под покровом ночи быть незамеченным, пробраться в это помещение через небольшое окошко, которое оказалось открытым, машина была заминирована", - сказал историк спецслужб, кандидат исторических наук Юрий Зверев.

Утром, когда зондерфюрер возвращался в Витебск, машина взорвалась. 3 августа 1943 года было совершено сразу несколько успешных диверсий. Командование отряда и штаб комсомольского подполья решили нанести гитлеровцам мощный удар, уничтожить все важнейшие объекты в Оболи и ее окрестностях. Первой подорвали электростанцию. В 18:30 был взорван льнозавод, задание было выполнено Ниной Азолиной. Завод для немцев играл важную роль: здесь собирали и перерабатывали сырье со всей Беларуси и Смоленской области. В 19:30 взрыв раздался на кирпичном заводе. Ежедневно на производстве изготавливали 10 тыс. кирпичей для военных целей Третьего рейха, эта операция была закреплена за Ильей Езовитовым. После выполнения задания Илья Езовитов ушел в партизанский отряд. Через несколько дней в Оболи произошла еще одна диверсия: попытка отравления офицеров вермахта, исполнителем стала одна из самых младших членов группы Зина Портнова.

"Отвлекая немецкого повара, добавили отравляющее вещество в суп. Однако изменение в цвете приготовленного супа было замечено и было предотвращено массовое отравление немецких военнослужащих", - отметил Юрий Зверев.

Кроме Зины, официантками в столовой работали Нина Дементьева и тетя Зины Портновой Ирина. На них и пало подозрение, девушек расстреляли.

"Но когда подозрение пало на эту девочку, фашисты заставили ее съесть отравленный суп. Девочка через силу, но показывая свою рьяную уверенность, хлебала этот суп. И чудом, еле держась на ногах, вернулась домой к бабушке. Бабушка ее отпаивала народными средствами, молочной сывороткой, и девочка чудом осталась жива", - рассказала учитель Обольской средней школы им. Героя Советского Союза З.М. Портновой Татьяна Гудимова.

Пострадали порядка 20 офицеров, но им оперативно оказали медицинскую помощь, летального исхода не было. После лечения Зину переправили в партизанский отряд.

За год с 1942 по 1943 юные мстители совершили 21 диверсию. Но над подпольем нависла угроза провала, нацисты внедрили в отряд своего агента Михаила Гречухина. Он хорошо знал ребят, учился с ними в обольской школе, он и выдал подпольщиков.

Фруза Зенькова долго не хотела принимать Гречухина в отряд, но Володя Езовитов убедил ее. В списке членов "Юных мстителей", составленных Ефросиньей Зеньковой, Гречухин был под номером 30. Но он не знал, что в подполье приняли еще и Аркадия Барбашова.

Ефросинья Зенькова чудом осталась в живых, когда предатель Михаил Гречухин рассекретил молодых ребят, и их схватили полицейские. Ефросинья была на задании в Полоцке. По возвращении, не заходя в Оболь, Фруза отправилась в партизанский отряд. Нацисты взяли в заложники ее мать Матрену Зинькову. Она находилась вместе с ребятами. Был арестован и Гречухин, но очень скоро вышел на свободу. Из Оболи подпольщиков отправили в Шумилино.

Из Шумилино подпольщиков перевели в Полоцкую тюрьму. Их подвергали пыткам, избиениям, но признаний от подростков на допросах нацисты так и не добились. Через несколько дней, согласно документам, девять членов организации "Юные мстители" отправили в концлагеря, в том числе Освенцим, а десять расстреляли. Место захоронения подпольщиков до сих пор неизвестно.

Что же произошло с подпольщиками, кто их выдал, узнала Зина Портнова, это стало ее последним заданием. Девушка пришла в деревню Мостище, у нее были документы на имя Марии Козловой, работницы трофозавода. Но, как это часто бывает, она столкнулась не с тем человеком. Зину отправили в обольскую полицию, где долго допрашивали. На опознание вызывали жителей Оболи, ее никто не узнал, подтвердил личность лишь Михаил Гречухин.

"Издевались фашисты над этой хрупкой маленькой девочкой, которая уже в 15 лет стала седая, которой выкололи глаза, отрезали косички, загоняли горячие иголки под ногти. Знаете, сложно представить человека, который, испытав эти муки, не сдастся. Это подвиг, с одной стороны, это гордость, но с другой, это боль, ненависть к оккупантам", - подчеркнула Татьяна Гудимова.

Утром 10 января 1944 года Зину Портнову расстреляли на территории Полоцкой тюрьмы. До 18-летия она не дожила месяц. А Гречухин в 1944 году был призван в ряды Красной армии. Особым отделом "Смерш" против него началась процедура расследования, но дело не было раскрыто.

Гречухина задержали в августе 1957 года. После Великой Отечественной войны он подделал документы, изменил свою дату рождения, обзавелся дипломом об окончании Могилевского пединститута, на основании которого устроился работать учителем русского языка, литературы и немецкого языка. Затем стал завучем и директором школы. Витебский областной суд приговорил Гречухина к высшей мере наказания - расстрелу. Осужденный написал кассационную жалобу в Верховный суд БССР, в котором указывает, что невиновен в предательстве юных патриотов обольской подпольной организации, потому что не знал ни о ее существовании, ни о ее составе, ни о ее деятельности. Верховный суд заменил меру наказания на 25 лет исправительно-трудовых работ. Гречухин был освобожден досрочно. Дальше следы его теряются.

Что касается начальника обольской полиции Николая Экерта, который лично руководил ликвидацией подполья, он ушел с нацистами на запад. В 1945 году был объявлен в розыск. Экерт поменял фамилию на Неведомский, симулировал психическое заболевание, лечился в психоневрологической больнице Оренбурга, остался там работать кузнецом. Его арестовали 26 февраля 1961 года.

Экерта судили в 1961 году. Это было открытое заседание Верховного суда Белорусской ССР. С 8 по 12 сентября оно проходило в Оболи. Бывшего начальника обольской полиции приговорили к высшей мере наказания - расстрелу. Приговор обжалованию не подлежал и был приведен в исполнение 17 октября того же 1961 года.

Ефросинья Зенькова после войны жила и работала в Витебске, умерла в 1984 году. Аркадий Барбашов остался в Оболи. Был одним из первых руководителей Республиканского музея комсомольской славы. Сегодня это музей Обольского комсомольского подполья. Илья Езовитов жил в Минске, работал ревизором поездов Минского отделения железной дороги. Подробности смотрите в новом фильме из цикла "Без срока давности".