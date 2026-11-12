Юные волейболисты поборются за выход в финал турнира "Мяч над сеткой"

1600 спортсменов, а это 92 команды, начали долгий путь, финалом которого для самых сильных станет победа в турнире "Мяч над сеткой". В состязаниях принимают участие парни и девушки в пяти возрастных категориях - от 11 до 15 лет. Вплоть до весны 2027 года в различных городах Беларуси пройдут четыре отборочных тура, после чего в мае состоится и сам финал.

Альбина Бабарико, доигровщик команды ДЮСШ "Борисов":

"Показать свою игру, показать, что мы дружная команда, что главное - участие. Конечно, победы тоже хотелось бы, но это уже сложнее. Вообще все девчонки молодцы, потому что все упорно тренируются".

"Конкуренция очень хорошая. Сегодня на туре будут играть сборные республики 2012 года рождения, девочки. Гродно - очень хорошая команда, Жлобин - очень хорошая команда. Все команды довольно-таки серьезно подготовлены. Здесь им дают возможность показать себя на уровне республики, увидеть соперников, увидеть, как остальные дети играют", - отмечает тренер ДЮСШ "Борисов" Николай Лавник.

"Мяч над сеткой" - это не только возможность сделать вид спорта популярнее и отыскать новые таланты, но и оценить качество работы спортивных школ и их тренеров. А финалы турнира - не просто соревнование, а настоящий праздник спорта и самое ожидаемое событие в детском волейболе.