Юные журналисты, блогеры и создатели контента со всей Беларуси собрались в "Зубренке"

Краткий пересказ от ИИ

Республиканский фестиваль "Молодежное медиапространство" стартовал в "Зубренке" и объединил 104 участника со всей Беларуси.

Это крупная площадка, на которой юные журналисты, блогеры и создатели контента со всей страны показывают, какими видят современные медиа.

Идея программы смены заключается в создании оригинальной игровой модели, максимально приближенной к реальным условиям жизнедеятельности журналистов: спецзадания, формирование съемочных групп, согласование спикеров и локаций и многое другое.

Программа фестиваля традиционно насыщенна. Акценты делаются на практических кейсах: мастер-классы, съемки, монтаж и защита собственных проектов.

Четыре отряда - четыре медиахаба, каждый из которых отвечает за свое направление: текст, фото, видео и аудио. За несколько недель участники пройдут путь от идеи до готового медиапродукта.

"Я приехала в "Зубренок" первый раз. Я здесь только два дня, но за эти два дня у нас было столько активностей, что перечислить все кажется просто невозможно. Дни очень насыщенные, каждое мероприятие кажется каким-то новым, интересным", - рассказала участница фестиваля Екатерина Богач.

Участники медиасмены посетили Белтелерадиокомпанию. Это уникальный опыт для ребят. "Зубрята" увидели, как устроены телестудии и аппаратные изнутри.

Анжелика Ходиченко, методист НДЦ "Зубренок": "Республиканский фестиваль медиакоманд "Молодежное медиапространство" проводится в Национальном детском центре "Зубренок" впервые. В нем принимают участие ребята 8-10 классов, которые занимаются в медиасообществах у себя в городах, возможно, в школах. Они уже имеют опыт выпуска газет, радиопрограмм, видеопрограмм, ведут свои личные блоги либо социальные сети школы".

"Зубренок" - один из самых известных детских центров. Это не просто место отдыха, а целый детский город.

Для многих ребят возможность попасть сюда - настоящая награда за упорный труд в школьный период.