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Юные артисты в новой серии проекта "Поколение.by"

Для этих ребят утверждение "Вся наша жизнь – игра" - буквальное. И для вдохновения им всегда нужны зрители. Они не боятся смотреть со сцены прямо в глаза, а каждое их слово стреляет в сердце.

О тех, кому чужое внимание необходимо, как воздух, и ради него они готовы трудиться каждый день. Юные артисты в новой серии проекта "Поколение.by" смотрите в четверг после "Панорамы".

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