Для этих ребят утверждение "Вся наша жизнь – игра" - буквальное. И для вдохновения им всегда нужны зрители. Они не боятся смотреть со сцены прямо в глаза, а каждое их слово стреляет в сердце.



О тех, кому чужое внимание необходимо, как воздух, и ради него они готовы трудиться каждый день. Юные артисты в новой серии проекта "Поколение.by" смотрите в четверг после "Панорамы".



