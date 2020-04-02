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Юные артисты в новой серии проекта "Поколение.by" сегодня на "Беларусь 1"
Для вдохновения этим людям всегда нужны зрители. Они снова и снова полностью открывают себя на сцене. Их работа - это не только эмоции, а ежедневный труд и целые книги заученного текста. О тех, кому чужое внимание необходимо, как воздух, а главная награда - бурные аплодисменты. Юные артисты в новой серии проекта "Поколение.by". Смотрите сегодня после "Панорамы".
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