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Юные биатлонисты Новополоцкого училища олимпийского резерва болели за наших биатлонисток

Аплодисментами приветствовали каждую закрытую нашими биатлонистками мишень воспитанники и тренеры Новополоцкого училища олимпийского резерва. И едва не плакали от досады после гонки. Трансляцию смотрели в прямом эфире. Напомним, две участницы олимпийской сборной (Ирина Лещенко и Анна Сола) - выпускницы этого учебного заведения. Почти у всех юных биатлонистов есть автографы именитых землячек и каждый желает им только победы. Уверены и наставники, что наша команда еще себя покажет на этой Олимпиаде. А Динару ее высокое, но не медальное место только разозлит перед следующими стартами.

Каждую гонку идет определенная надежда на хороший результат. И ребята заряжаются этими эмоциями, потому что хотят, чтобы в стране появилась олимпийская медаль. Будем надеяться и держать кулачки. Жалко, конечно, что Динаре не удалось в этот раз. Но она большой молодец. Думаю, что ей повезет.
Сергей Некрасов, тренер по биатлону Новополоцкого государственного училища олимпийского резерва

В Новополоцком училище олимпийского резерва 5 отделений. Отделение биатлона самое массовое, здесь обучаются более 42 юношей и девушек. Есть современная трасса со стрельбищем. Постоянно она становится местом проведения престижных стартов по биатлону.

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