Юные биатлонисты Новополоцкого училища олимпийского резерва болели за наших биатлонисток

Аплодисментами приветствовали каждую закрытую нашими биатлонистками мишень воспитанники и тренеры Новополоцкого училища олимпийского резерва. И едва не плакали от досады после гонки. Трансляцию смотрели в прямом эфире. Напомним, две участницы олимпийской сборной (Ирина Лещенко и Анна Сола) - выпускницы этого учебного заведения. Почти у всех юных биатлонистов есть автографы именитых землячек и каждый желает им только победы. Уверены и наставники, что наша команда еще себя покажет на этой Олимпиаде. А Динару ее высокое, но не медальное место только разозлит перед следующими стартами.