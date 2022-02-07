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Юные биатлонисты Новополоцкого училища олимпийского резерва болели за наших биатлонисток
Аплодисментами приветствовали каждую закрытую нашими биатлонистками мишень воспитанники и тренеры Новополоцкого училища олимпийского резерва. И едва не плакали от досады после гонки. Трансляцию смотрели в прямом эфире. Напомним, две участницы олимпийской сборной (Ирина Лещенко и Анна Сола) - выпускницы этого учебного заведения. Почти у всех юных биатлонистов есть автографы именитых землячек и каждый желает им только победы. Уверены и наставники, что наша команда еще себя покажет на этой Олимпиаде. А Динару ее высокое, но не медальное место только разозлит перед следующими стартами.
Каждую гонку идет определенная надежда на хороший результат. И ребята заряжаются этими эмоциями, потому что хотят, чтобы в стране появилась олимпийская медаль. Будем надеяться и держать кулачки. Жалко, конечно, что Динаре не удалось в этот раз. Но она большой молодец. Думаю, что ей повезет.
В Новополоцком училище олимпийского резерва 5 отделений. Отделение биатлона самое массовое, здесь обучаются более 42 юношей и девушек. Есть современная трасса со стрельбищем. Постоянно она становится местом проведения престижных стартов по биатлону.
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