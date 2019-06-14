Юные биатлонисты России проводят летние сборы в Беларуси

Команда из Москвы в качестве базы выбрала объекты Новополоцкого училища олимпийского резерва. Они сюда приезжают пятый год подряд. Здесь комфортные условия проживания, компактно расположенные спортивные площадки и современная лыжероллерная трасса. К слову, именно здесь обучались олимпийская чемпионка Ирина Кривко и трехкратная паралимпийская чемпионка Светлана Сахоненко.



В июле Новополоцк встречает биатлонистов из Мурманской области. Всего за летний сезон здесь проведут сборы около 200 человек.