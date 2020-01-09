Юные дизайнеры создают модные зимние коллекции одежды

Хвойные ветки и можжевельник в модных коллекциях одежды. Зимние наряды создают и воспитанники театра детской моды. Его посещают около 150 человек в возрасте от 4 до 18 лет в Смолевичах, Жодино, Слуцке. Свои образы юные модели, они же и дизайнеры, представляют как в нашей стране, так и за рубежом. Недавно ониcпервым местом вернулись c модного показа в Италии. С идеями будущих кутюрье познакомилась Елена Витко.



Вот так воспитанники Смолевичского театра детской моды из нитей создают символ 2020 года. На занятиях они изучают колористику, чтобы на подиуме представить удачные образы. Среди юных дизайнеров и Владислав Вакар. 11-летний мальчик смело разрезает пиджак ретростиля. Он знает, как устаревшие вещи превратить в новый предмет гардероба.





Авторские коллекциииз подручных материалов

Авторские коллекции начинающие модельеры создают из подручных материалов. Свое место в стильном образе занимают сломанные зонтики, мешковина, дедовы галстуки.

Воспитанники театра придают вторую жизнь старым, забытым вещам. Например, когда-то это была просто шляпа, а сейчас настоящий дизайнерский арт-объект. Головной наряд задекорировали лентами и детскими игрушками.

Настоящим эксклюзивом одного из последних показов стала новая зимняя коллекция. Наряды дополнили натуральные еловые ветки и можжевельник. А окончательно раскрасила образ иллюминация. Это только одна из реализованных идей. Воспитанники театра всегда удивляют модных критиков.