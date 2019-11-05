Юные модельеры готовят модные коллекции к конкурсу "Голубой подснежник"

Образы для фотосессий, а также оригинальные аксессуары из металла и пластика. Свои модные коллекции готовят школьники из столицы. Модели они представят на конкурсе "Голубой подснежник", который пройдет весной. А пока осваивают швейные технологии, самостоятельно декорируют одежду, а также рисуют фешен-иллюстрации. По этим эскизам потом и будут создавать дизайнерские изделия.



Сейчас школьники готовятся к фотосессии, где презентуют свои первые идеи.



