Подготовится к службе в реальной армии виртуально. Юные программисты из Гомеля создали уникальную игру. Ее главный герой - солдат-срочник. В виртуальном пространстве разворачивается его жизнь и приключения. В проекте множество мини-игр: гонки на танках по пересеченной местности, экзамен крапового берета, стрельба, единоборство и многое другое. Играть можно будет как одному, там и в компании. В плей-маркете пока ничего подобного нет. Для пользователей игра станет бесплатной. В планах разработчиков покорить конкурс «100 идей для Беларуси» и в ближайший год выйти на международный онлайн-рынок. Одной из первых игроков стала Анна Ковалева.





Гомельские студенты создали компьютерную игру "Однажды в армии"

Женю и Виталия застаем за мозговым штурмом. Студенты гомельского колледжа добавляют последние штрихи к новой онлайн- игре. Благодаря ей можно будет виртуально попасть в армию.

Здесь практически все, как в реальной армии: гауптвахта, наряды вне очереди. А вот, к примеру, и виртуальная полоса препятствий.

Разработчики трудятся над проектом три недели. В реальной армии сами пока не были. Поэтому о нюансах армейского быта интересуются у служивых, и только потом переносят информацию в режим онлайн. Пока в игре 4 этапа - в том числе огневая подготовка и танковый биатлон. В перспективе, говорят, сухие правила разбавят и классическим армейским юмором. На завершение проекта осталась неделя. Поэтому график ребят не хуже солдатского.

Здесь практически все, как в реальной армии: гауптвахта, наряды в не очереди

Компьютерный дуэт Виталия и Жени сложился недавно. При этом каждый из них программированием увлекается много лет. С этим связаны и будущие специальности парней. И хоть каждый из них планирует работать по профессии, прежде, говорят, нужно отслужить в реальной армии. К этому своей игрой призывают и сверстников.

Игру презентовали на городском этапе конкурса "100 идей для Беларуси"

К слову, год назад другая веб-разработка Виталия уже принесла ему победу на областном уровне в конкурсе "Патриот".

Игорь Завалей, первый секретарь Гомельского областного комитета БРСМ:

"С каждым годом все больше появляется проектов, которые связаны именно с приложениями, программным обеспечением. И, наверное, в информационный век это актуально. И самое главное, что те ребята, которые уже прошли через этот проект, часть из них приобрела бесценный опыт: как преподносить себя, как реализовывать свои проекты. И часть ребят нашли своих инвесторов".