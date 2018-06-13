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Юные спасатели из каждого района Минской области встретились на Плещеницком водохранилище
Три дня здесь будет проводиться спортивный марафон. Во время соревнований участники слета на практике демонстрируют знания и навыки поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций. Все задания максимально приближены к реальным. От оказания помощи утопленнику до поиска черного ящика после условного крушения самолета.
Юные спасатели из каждого района Минской области встретились на Плещеницком водохранилище. Три дня здесь будет проводиться спортивный марафон. Во время соревнований участники слета на практике демонстрируют знания и навыки поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций. Все задания максимально приближены к реальным. От оказания помощи утопленнику до поиска черного ящика после условного крушения самолета.
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