Юные спасатели столицы соревнуются в скорости

В скорости и ловкости преодоления эстафеты боролись юные спасатели из всех районов столицы. Школьникам довелось взбираться по штурмовой лестнице, примерять боевку, демонстрировать правильное пользование огнетушителем. Юноши и девушки в возрасте от 14 до 16 лет - участники соревнований "Герои", организованных Министерством по чрезвычайным ситуациям и Президентским спортивным клубом. Победители представят Минск на республиканском этапе.