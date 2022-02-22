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Юные спасатели столицы соревнуются в скорости

В скорости и ловкости преодоления эстафеты боролись юные спасатели из всех районов столицы. Школьникам довелось взбираться по штурмовой лестнице, примерять боевку, демонстрировать правильное пользование огнетушителем. Юноши и девушки в возрасте от 14 до 16 лет - участники соревнований "Герои", организованных Министерством по чрезвычайным ситуациям и Президентским спортивным клубом. Победители представят Минск на республиканском этапе.

За место на пьедестале поборются 16 команд со всех уголков страны. Особенным для юных спасателей станет и финал конкурса. Итоговые соревнования пройдут в формате телевизионного еженедельного спортивно-развлекательного шоу.

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